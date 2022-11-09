В США считают, что закупка золота Россией и КНР — подготовка к «зомби-апокалипсису»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 130

Bloomberg: Россия и Китай скупают золото из-за утраты доверия к США

В США считают, что закупка золота Россией и КНР — подготовка к «зомби-апокалипсису»

Фото: www.globallookpress.com / Vitaly Ivanov

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По словам американского журналиста, в мире, где нельзя никому доверять, есть смысл подстелить себе соломку.

Попытки США сохранить свое валютное господство вынуждают Россию и Китай наращивать запасы золота. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

По словам Фиклинга, так страны готовятся якобы к «зомби-апокалипсису». Он напомнил, что согласно данным Всемирного совета по золоту, только за сентябрь центробанки стран мира скупили 400 метрических тонн золота. Это сопоставимо с закупками за целый год.

«У слитков есть одно важное преимущество: в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадежным контрагентом», — отметил автор.

В этом смысле показательны закупки золота Турцией и Египтом, считает журналист, с учетом того, что обе страны союзники США. Ведь за последнее десятилетие их отношения с Вашингтоном заметно ухудшились. И дальнейшее развитие международных отношений спорно.

«За исключением Европы, прекратившей масштабные закупки драгоценных металлов еще несколько десятилетий назад, в число крупнейших игроков вошли все те страны, чьи связи с США слабеют день ото дня: Китай, Россия и Саудовская Аравия», — добавил Фиклинг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет после введения потолка цен на нефть из России.

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