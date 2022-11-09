Умер танцор Кубанского казачьего хора, заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 152

Любое выступление знаменитого вокалиста превращалось в праздник для зрителей

Умер танцор Кубанского казачьего хора, заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров

Фото: сайт Кубанского казачьего хора - kkx.ru

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Умер заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров. Информация об этом появилась на сайте Кубанского казачьего хора. Причины трагедии не уточняются.

«Без малого сорок лет Валентин Захаров блистал артистическим талантом в танцевальных номерах Кубанского казачьего хора», — указано в публикации.

В хоре рассказали, что Захарова признали во всем мире после победы коллектива на конкурсе государственных русских народных хоров в 1975 и 1984 годах. Тогда Кубанский казачий хор пел почти в каждом уголке планеты, а Валентин Захаров сразу покорял сердца многочисленной публике.

Коллеги по цеху говорят о нем как о добродушном и сердобольном человеке, артист вкладывал всю душу в любимое дело. Любое выступление вокалиста превращалось в праздник и счастье для зрителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов.

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