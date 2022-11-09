Китайские инвесторы «Мотор Сич» раскритиковали национализацию активов на Украине

Инвесторы «Мотор Сич» из Китая выступили против насильственной национализации активов компании со стороны киевского режима. Заявление об этом появилось сегодня в соцсети WeChat. В сообщении отмечается, что украинские власти являются разграблением законных прав и целей инвесторов.

«Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО „Мотор Сич“ и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов», — заявила компания Beijing Skyrizon, которая инвестирует в «Мотор Сич».

Еще 7 ноября украинское издание «Экономическая правда» заявило о намерении местных властей национализировать ряд предприятий, которые принадлежат богачам из Украины. В них вошли «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич».

После этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что «Укрнафта» и «Мотор Сич» имеют статус военного имущества, поэтому автоматически переданы в минобороны страны.

К слову, в октябре директора завода «Мотор Сич», Героя Украины Вячеслава Богуслаева задержали украинские силовики. Также с ним схватили главу департамента предприятия. Теперь их подозревают в запрещенном обеспечении товарами военного назначения для штурмовой авиации России. СБУ выяснила, что задержанные якобы вели сотрудничество с «Ростехом» и с помощью третьих стран поставляли оптовые партии украинских авиадвигателей в нашу страну.

Ранее 5-tv.ru опубликовал запись разговора задержанного за госизмену главы «Мотор Сич».