Московские предприниматели отправляют медикаменты и продукты участникам СВО

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Неравнодушные жители столицы давно участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих.

Как Москва поддерживает участников СВО

Фото: © РИА Новости

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Предприниматели из Москвы продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции (СВО), передавая на фронт средства первой необходимости и продукты. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Владельцы малого и среднего бизнеса регулярно связываются с представителями благотворительных фондов, чтобы узнать, в чем конкретно нуждаются военнослужащие прямо сейчас. Чаще всего предприниматели отправляют в зону проведения СВО продукты питания, теплые вещи, медикаменты и многое другое.

«Мы всегда делаем то, что в наших силах. Есть ребята, которым нужны медицинские изделия — что-то самое простое, к примеру бинты или лекарства», — поделилась предпринимательница Наталья.

Она добавила, что они закупают товары не только одному конкретному бойцу, а всему отряду сразу, чтобы каждый почувствовал поддержку. Как-то ее знакомые даже отправили на фронт «Ниву».

Жители столичных округов тоже активно участвуют в сборе гуманитарной помощи нашим бойцам. Некоторые москвичи, например, вручную плетут маскировочные сети. Когда груз собран, то предприниматели вместе с неравнодушными гражданами передают коробки волонтерам. Те, в свою очередь, доставляют все военнослужащим.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители округа Москвы передали в зону СВО более 90 тонн гуманитарных грузов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Московские предприниматели отправляют медикаменты и продукты участникам СВО

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