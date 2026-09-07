Все было не так: телескоп «Хаббл» обнаружил несоответствие в модели формирования звезд

Телескоп «Хаббл» обнаружил несоответствие в звездном скоплении «Люстра»

Космический телескоп «Хаббл» сделал снимок звездного скопления, известного как «Люстра», и помог ученым обнаружить несоответствие между наблюдениями и существующими моделями. Об этом сообщает Live Science.

Исследователи изучили скопление, расположенное в нашей галактике, и проанализировали свойства входящих в него звезд. Однако некоторые параметры объекта оказались неожиданными для специалистов.

Ученые обратили внимание на то, что распределение и характеристики звезд в скоплении не полностью соответствуют предполагаемым сценариям его формирования. Это может помочь исследователям лучше понять процессы рождения и развития звездных групп.

Наблюдения «Хаббла» позволили получить более подробные данные об объекте и его составе. Теперь астрономы продолжают изучать полученную информацию, чтобы объяснить обнаруженные особенности.

Исследователи отмечают, что подобные наблюдения помогают проверять существующие представления о строении Вселенной и уточнять модели эволюции звездных систем.

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