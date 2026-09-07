Ожерелье из зубов и человеческие черепа: находка поставила в тупик польских археологов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Исследователи обнаружили останки мужчины, рядом с которыми находились необычные погребальные предметы.

В Польше нашли захоронение с ожерельем из зубов

Фото: © Getty Images/DEA/C. SAPPA/Contributor

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В Польше нашли черепа и украшение из зубов рядом с древним захоронением

В Польше археологи обнаружили захоронение мужчины эпохи каменного века, рядом с которым нашли человеческие черепа без тел и ожерелье из зубов животных. Находка была сделана во время раскопок в пещере Турон в Малопольском воеводстве. Об этом сообщает Live Science.

Возраст захоронения оценивается примерно в восемь тысяч лет. Исследователи считают, что мужчина принадлежал к мезолитической культуре, представители которой жили в Европе после окончания последнего ледникового периода.

Рядом с останками обнаружили несколько человеческих черепов без других частей скелета. Ученые изучают эту находку, чтобы понять, была ли она связана с ритуальными практиками или другими обычаями того времени.

Также археологи нашли ожерелье, изготовленное из зубов животных. Подобные украшения могли иметь не только декоративное значение, но и быть связаны с символикой или статусом владельца.

По словам специалистов, открытие помогает больше узнать о жизни древних охотников и собирателей, а также о том, как они относились к смерти и погребальным традициям.

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