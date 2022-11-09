Почему сводит ноги и как с этим бороться — мнение врачей

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 2 098

Эндокринолог Губкина: спазмы в ногах могут возникать из-за недостатка витаминов

Почему сводит ноги и как с этим бороться — мнение врачей

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Strauch

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Стоит ли паниковать, если внезапно сводит ноги?

Зачастую мы не понимаем сигналы собственного тела. А ведь оно нам может подсказать, что в питании не хватает определенных веществ, включая витамины и минералы. Судороги в ногах могут быть одним из этих «звоночков». Каких витаминов не хватает человеку с этим симптомом рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

По словам специалиста, спазмы в ногах могут возникать из-за нарушения кровотока в венах ног, обезвоживания организма и приема ряда препаратов. Об этом она рассказала в беседе с aif.ru.

Кроме того, человеку, у которого есть этот симптом, может не хватать витаминов и микроэлементов. Например, калия или витамина D. В такой ситуации надо обязательно проконсультироваться с врачом, пройти обследования и начинать лечение.

«Судороги мышц ног в большинстве случаев являются одним из симптомов варикозной болезни вен нижних конечностей. Следует отметить, что симптомов варикозной болезни много. Кроме ночных судорог это чувство тяжести в ногах, отеки голеней, ощущение „мурашек“ в ногах, тянущие боли», — дополнил хирург Максим Козорин.

Варикозной болезнью вен нижних конечностей занимаются хирурги общего профиля, но лучше всего обращаться к более узкому специалисту: флебологу. Специалист осмотрит ваши ноги, назначит УЗИ и лечение.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова объяснила, какие витамины и продукты незаменимы для женского здоровья, особенно в борьбе с бесплодием.

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