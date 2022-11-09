Тело или психика: почему появляется нервный зуд

Симптом может возникнуть из-за ряда нарушений психоэмоционального состояния человека. Но чем он грозит?

Нервный зуд кожи может появиться из-за хронического стресса. Об этом заявил психиатр Виталий Ульяненко. Также он рассказал, опасно ли необычное поведение организма для здоровья в целом.

«Нервный зуд является психологическим проявлением стресса и тревожности. У человека возникает навязчивое желание делать расчесы на коже. Также в силу нарушений вегетативной нервной системы в теле могут возникнуть неприятные ощущения», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт добавил, что это может быть проявлением аутоагрессии, при котором человек проецирует свои эмоции на себя и успокаивается.

Если вы понимаете, что с вами происходит что-то подобное, нужно обратиться к специалисту, сдать анализы и выявить причину такого симптома. Например, этим может заняться терапевт или дерматолог. Если эти специалисты не найдут причину, то следует обратиться к психотерапевту, потому что нервный зуд может быть предвестником заболевания психики.

Как ранее писал 5-tv.ru, психолог-расстановщик и невролог Эрстея Дейс рассказала, почему сдержанному человеку опасно держать эмоции в себе.