Тело или психика: почему появляется нервный зуд

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 267

Психиатр Ульяненко: нервный зуд может быть из-за хронического стресса

Тело или психика: почему появляется нервный зуд

Фото: www.globallookpress.com / Alex Hinds

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Симптом может возникнуть из-за ряда нарушений психоэмоционального состояния человека. Но чем он грозит?

Нервный зуд кожи может появиться из-за хронического стресса. Об этом заявил психиатр Виталий Ульяненко. Также он рассказал, опасно ли необычное поведение организма для здоровья в целом.

«Нервный зуд является психологическим проявлением стресса и тревожности. У человека возникает навязчивое желание делать расчесы на коже. Также в силу нарушений вегетативной нервной системы в теле могут возникнуть неприятные ощущения», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт добавил, что это может быть проявлением аутоагрессии, при котором человек проецирует свои эмоции на себя и успокаивается.

Если вы понимаете, что с вами происходит что-то подобное, нужно обратиться к специалисту, сдать анализы и выявить причину такого симптома. Например, этим может заняться терапевт или дерматолог. Если эти специалисты не найдут причину, то следует обратиться к психотерапевту, потому что нервный зуд может быть предвестником заболевания психики.

Как ранее писал 5-tv.ru, психолог-расстановщик и невролог Эрстея Дейс рассказала, почему сдержанному человеку опасно держать эмоции в себе.

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