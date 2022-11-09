Короля Британии Карла III и его жену забросали яйцами в Йорке

Тем временем, короля Карла III и его жену Камиллу — закидали яйцами. Правда, ни одно из них не попало в монаршую чету, а те не подали вида, что заметили атаку.

Полиция быстро скрутила нарушителя. И пока его вели в участок — выкрикивал обвинения в адрес британской монархии.

Все произошло в Йорке, во время первой поездки Карла и Камиллы по стране — на церемонии открытия памятника Елизавете II.