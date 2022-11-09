Путин посмертно наградил орденом Мужества замглавы ВГА Херсонской области Стремоусова

Президент России Владимир Путин посмертно наградил заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилла Стремоусова. Информация об этом размещена на портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича», — говорится в документе.

Также в конце документа уточняется, что награда присуждена представителю власти посмертно.

Ранее информацию о том, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП сообщил корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо. Известно, что авария произошла под Геническом. По предварительным данным, грузовик протаранил легковой автомобиль, в котором находился представитель властей Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности аварии с участием автомобиля Кирилла Стремоусова.