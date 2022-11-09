Источник рассказал подробности аварии со Стремоусовым

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 623

Автомобиль замглавы Херсонской области столкнулся на трассе с грузовиком. Детали случившегося уточняются.

Источник рассказал подробности аварии со Стремоусовым

Фото: © РИА Новости / Иван Родионов

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Виновником ДТП, в котором, по словам врачей, погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что автомобиль Стремоусова двигался из Херсона в сторону Мелитополя, когда водитель чиновника, предположительно, не справился с управлением на дорожной развязке, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком.

Предварительную версию о том, что виновником смертельного ДТП, в котором погиб Стремоусов, стал водитель грузового автомобиля, совершивший опасный маневр, подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Бронированный автомобиль замглавы региона в результате столкновения получил сильнейшие повреждения: кузов оторвало от шасси. Шансов выжить у находившихся внутри не было, утверждают очевидцы.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видеообращение, в котором назвал Стремоусова невероятно храбрым человеком, который работал на передовой и считал своим долгом доносить людям правду.

Также Сальдо пообещал позаботиться о семье погибшего заместителя: у Стремоусова остались пятеро детей, скоро должен родиться шестой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибшего в зоне СВО протоиерея Михаила Васильева могут причислить к лику святых.

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