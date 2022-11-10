Племянница Людмилы Зыкиной скончалась при странных обстоятельствах

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 865

Екатерина Зыкина скончалась еще в конце октября. Но о печальном известии стало известно лишь сейчас. В светских кругах поговаривают — причиной смерти мог быть криминал.

Племянница Людмилы Зыкиной скончалась при странных обстоятельствах

Фото: www.globallookpress.com / Lev Sherstennikov

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Умерла 42-летняя племянница народной артистки СССР Людмилы Зыкиной Екатерина. Скончалась родственница знаменитости еще в конце октября, но близкие певицы сообщили об этом в беседе с «Московским комсомольцем» лишь недавно.

Екатерина стала известна публике после смерти Зыкиной. Тогда трое племянников: она, Сергей и Георгий — решили разделить между собой наследство артистки. Однако мирно решить вопрос не удалось. Как заявляла Екатерина, Сергей решил все деньги прибрать себе. Она уверяла, что случайно тогда оформила на родственника генеральную доверенность, после чего след брата простыл.

Екатерине от Зыкиной достались лишь сережки с алмазами. Поговаривали, их стоимость оценивалась в два миллиона долларов. Но женщина все равно жаловалась на бедственную жизнь в Пензенской области. Чем жила в последние годы Екатерина, неизвестно. Сейчас окружающие тщательно скрывают детали кончины женщины.

«Мы с Катей закончили работу в 2020 году. Я знаю, что она умерла. Но не готов раскрывать детали», — заявил адвокат Екатерины Евгений Балин.

Близкая подруга Зыкиной Елена Лосева также отказалась раскрывать подробности смерти, признавшись, что она сама в шоке от произошедшего. Проститься с родственницей Зыкиной она тоже отказалась.

«Никто о Кате ничего конкретно не знал вообще. У нее своя жизнь была. Повторюсь, к ним особый подход нужен был. Жила Катя небогато. Хотя телевидение ей платило приличные деньги», — заключила Лосева.

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