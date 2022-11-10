Тайная жизнь Петра I: какой секрет нашли в костюме российского императора

Российские реставраторы, как настоящие детективы, смогли узнать о жизни Петра I гораздо больше благодаря маленькой зацепке.

Сенсационное открытие сделали сотрудники Эрмитажа — во время реставрации кафтана Петра I в подкладке они обнаружили неожиданную находку, которая может пролить свет на многие неизвестные моменты жизни великого императора. При том, что размер исторического сокровища — всего пара миллиметров. Полина Пятышева все увидела.

Первое семечко было найдено в нижней части передней полочки кафтана.

Реставрация кафтана Петра I превратилась для сотрудников Эрмитажа в настоящее расследование. Сукно и шелковый ворс были сильно повреждены — все-таки три века прошло, а еще ткань едва не испортили насекомые и грызуны. Поэтому восстанавливать пришлось буквально каждый сантиметр. Тут-то реставраторов и ждал сюрприз.

«С обратной стороны, где сукно, была утрата. Естественно, когда ты ее прошиваешь тонкой иголочкой, ты контролируешь ткань с обеих сторон, поэтому в какой-то момент просто пальцами нащупали что-то колючее. Распутали, а там такая семечка, которая оказалась сенсацией», — рассказала художник-реставратор Лаборатории научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи Анна Хамык.

Еще одну колючку обнаружили в подкладке кафтана. Ее из шелкового меха достали пинцетом. После уникальные находки передали ученым Всероссийского института растениеводства имени Вавилова.

С помощью бинокуляра биологи изучили частицы, снятые с кафтана великого императора. Позже их сравнили с образцами из гербария и вынесли вердикт — находкой стала люцерна малая и цепкоплодник.

Эти дикие растения не встречались в Петербурге и окрестностях. Но ареал у них очень широкий — Кавказ, Средняя Азия. Чтобы выяснить, где именно и когда плоды с шипами прикрепились к одежде Петра I, ученым пришлось провести отдельное исследование.

«Когда мы сопоставляли маршруты путешествий, ареал распространения растений, дневниковые записи Петра I, то привлекая сюда еще историю костюма, понятно, что Азовский поход и Великое посольство сюда не вписываются. Поэтому искать надо намного позже. Одна из мыслей — это Персидский поход 1722 года», — заведующая сектором прикладного искусства Отдела русской культуры Государственного Эрмитажа Нина Тарасова.

Именно благодаря найденным семенам царский кафтан отнесли к началу 1720-х годов. По словам хранителей Эрмитажа, это важно с научной точки зрения. Ведь из всей коллекции костюмов Петра I только два предмета имеют точную датировку. Теперь к ним добавился и третий. А вот где был сшит кафтан, выяснить пока не удалось.

«Очень тяжело и практически невозможно определить место изготовления, а уж про мастера я не говорю. Никаких марок, никаких лейблов, естественно, на этом кафтане не было. Поэтому сказать, кто шил, когда шил, конкретно в каком месте — невозможно», — добавила Тарасова.

Семена с кафтана императора пополнят коллекцию Эрмитажа. А вот прорастить их не получится. Прошло слишком много лет.

«У диких видов у них все приспособлено для того, чтобы дольше сохранять всхожесть. Потому что они в более суровых условиях существуют, чем культурные растения. Но все равно это не несколько веков. То есть вырастить из того, что мы нашли — это невозможно», — отметила биолог Ирена Чухина.

Интересно, что в прошлом году сюрприз реставраторам Эрмитажа преподнесло платье сестры императора Николая II. В рукаве случайно нашли конфету — за 118 лет она не покрылась плесенью и даже сохранила приятный вкус — не удержалась и проверила научный сотрудник, которая совершила открытие. По версии реставраторов, княгиня надкусила помадку во время бала, а потом спрятала за рукав. Теперь конфета хранится в музее, туда же переданы и царские семена.