Не лает, не кусает: китайская «смертоносная собака-робот» оказалась игрушкой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 73

Военный эксперт Коротченко назвал китайскую собаку-робота бесполезной для современных военных конфликтов

Фото, видео: © РИА Новости / Анна Раткогло; ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

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Роботизированная собака оснащена 7,62-миллиметровой пушкой весом 14 килограммов. Стоит ли опасаться новой разработки?

Представленная и заявленная как смертоносная собака-робот в Китае не более чем инновационная разработка, призванная продемонстрировать возможности военно-промышленного комплекса страны. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

По словам эксперта, оснащенный 7,62-миллиметровой пушкой весом 14 килограммов, управляемый при помощи приложения на планшете и имеющий встроенные камеры с углом обзора 360° робот, не будет применяться в современных военных конфликтах.

«Опыт современных конфликтов показывает, что сухопутные роботы нигде масштабно до сих пор не применяются, несмотря на их разработки», — отметил эксперт.

Несмотря на то, что собака-робот способна вести разведку и наблюдение, а также нести на спине различные грузы, сейчас востребованы беспилотники, как морского, так и воздушного класса, а сухопутные разработки носят этап отработки технологий и демонстрацию каких-то достижений, заключил Коротченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, опасно ли британское секретное лазерное оружие DragonFire.

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