Чемодан без ручки: когда Запад избавится от Зеленского

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 198

VA: в случае нахождения компромисса Штаты избавятся от Зеленского

Чемодан без ручки: когда Запад избавится от Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

За океаном осознают, что «игра на Украине» становится для Вашингтона слишком опасной.

Штатам становится все труднее контролировать президента Украины Владимира Зеленского. Он стал для Запада тяжелым бременем. Так считает журналист французского издания Valeurs Actuelles Каролин Галактерос.

По мнению автора статьи, Вашингтону надо быстрее выйти из «игры на Украине», поскольку она становится слишком опасной. Галактерос отмечает, Запад заигрался в провокации, которые удавались главе Незалежной.

«Он втянул страну в эту кровавую игру, которая приносит ему неплохие дивиденды, стучится ногами в двери НАТО и утверждает, что его армия якобы побеждает», — говорится в материале.

При этом публицистка уверена, что ложь Зеленского может стоить ему жизни. Его фигура, подчеркивает Галактерос, стала для антироссийских политиков Вашингтона чем-то вроде «чемодана без ручки».

«Он столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идет не только о его политическом, но и физическом выживании», — поясняется в статье.

Галактерос резюмировала, что единственный выход из положения — это переговоры РФ и Вашингтона. В частности, по словам колумнистки, президента России Владимира Путина интересует лишь прямой диалог с заокеанскими политиками, ведь он знает, что «Европа находится под каблуком».

Россия начала спецоперацию в Донбассе против украинских националистов, чтобы защитить мирное население от геноцида Киева. Недружественные страны НАТО и Евросоюза стали накачивать Украину вооружениями, затягивая конфликт «до последнего украинца».

Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем у Зеленского была тайная встреча.

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