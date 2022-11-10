Россиянин Вердиян не успел раскрыть гостайну иностранным спецслужбам

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 157

Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы по статье о государственной измене.

Россиянин Вердиян не успел раскрыть гостайну иностранным спецслужбам

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ Глеба Вердияна, который собирался передать государственную тайну иностранным спецслужбам. Россиянин не успел раскрыть соответствующие данные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Студент Глеб Вердиян хотел передать сведения, составляющие государственную тайну, иностранным спецслужбам, но в ходе оперативных мероприятий был раскрыт и задержан сотрудниками ФСБ», — прокомментировали в агентстве.

Какие именно сведения находились на грани утечки, собеседник не уточнил. Вердиян был арестован Лефортовским судом по уголовному делу. Молодой человек обвиняется в покушении на государственную измену. 7 ноября суд удовлетворил ходатайство об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения. Парню грозит до 20 лет лишения свободы.

«В настоящее время идет активная стадия расследования, почти все материалы дела маркированы грифом «секретно», — добавил представитель агентства.

Закон определяет государственную измену, как шпионаж, выдачу другому государству или иностранной организации государственной тайны, а также помощь в организации любой деятельности, которая направлена против безопасности страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вячеслава Богуслаева подозревают в сотрудничестве с Россией и поставках запчастей для ее авиации.

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