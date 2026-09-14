Сотрудники ФСБ пресекли незаконный оборот оружия в 43 регионах России

Сотрудники ФСБ и МВД России пресекли незаконный оборот оружия в 43 регионах страны. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там отметили, что были задержаны 111 граждан, которые, по данным правоохранительных органов, причастны к незаконному обороту оружия, его восстановлению в подпольных мастерских и сбыту. Подозреваемые работали как с образцами отечественного вооружения, так и с иностранными.

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Правоохранительными органами были изъяты 297 единиц различного оружия: 11 гранатометов, четыре пистолета-пулемета, шесть пулеметов, одна штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 223 гранаты, 82,5 килограмма взрывчатых веществ и 92 тысячи патронов разного калибра.

Была пресечена деятельность 37 подпольных мастерских. В них проводились работы по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Все изъятые образцы направили на криминалистические исследования. По их результатам будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по трем статьям: «Незаконные действия с оружием, его основными частями и боеприпасами», «Незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами» и «Незаконное изготовление оружия».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли иностранное стрелковое оружие из вражеского схрона под Красноармейском в ДНР.

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