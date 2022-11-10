«Жизнь к такому меня не готовила»: Клаву Коку позвали замуж

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 305

Клава Кока получила предложение руки и сердца от блогера Артура Кисловского

«Жизнь к такому меня не готовила»: Клаву Коку позвали замуж

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Блогер, как и зрители популярного танцевального шоу, были шокированы поступком мужчины. Кто тот будущий, возможно, муж знаменитости?

В жизни Клавы Коки, кажется, грядут большие перемены. На днях знаменитость получила предложение выйти замуж. Во время съемок популярного танцевального шоу, в котором Кока сидит в жюри, мужчина опустился на одно колено и протянул кольцо.

«Ну, к такому меня жизнь не готовила. Сделали предложение в первый раз в жизни! И это не шутка!» — призналась Кока в социальной сети.

Клава Кока получила предложение руки и сердца от блогера Артура КисловскогоКлава Кока получила предложение руки и сердца от блогера Артура Кисловского. Telegram / klavacoca

Приятное событие она сопроводила снимками, как это было. Однако умолчала о своем ответе жениху. Да и лицо мужчины не показала. Но совпадение или нет, за несколько часов до произошедшего блогер Артур Кисловский в социальной сети публиковал фото очень похожее на подаренное Коке кольца со словами, что очень волнуется.

А после отчитался, что впервые сделал предложение, отмечает издание dni.ru. Ни Кока, ни Кисловский какие-либо любовные отношения никогда не подтверждали. Возможно, певица просто скрывала раньше роман, а так решила, наконец, рассекретить отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, собирается ли Клава Кока в ближайшее время становиться мамой.

+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.24
0.18 61.00
-0.24
Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Точные стрелки и маневренные минометчики: лучшее видео с полей СВО за сегодня
5:39
«Новое место тусовки»: дочь Порошиной и Куценко слегла в больницу
5:22
«Мир увидел достаточно»: конгрессмен из США заявил, что заблокирует любую помощь Украине
5:00
Деми Мур — 60 лет: в чем секрет неувядающей красоты звезды «Привидения»
4:58
Банковскую систему Украины готовят к масштабному отключению электроэнергии
4:43
Бежавшую из РФ Веру Брежневу уличили в незнании украинского языка

Сейчас читают

Мирные жители Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах и прилетах дронов
У нее мать богатая: красавец-блогер откровенно о романе с дочкой Славы
"Плясал у нас на Новый год": Ангелина Вовк жестко раскритиковала Владимира Зеленского
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика