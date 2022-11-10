«Жизнь к такому меня не готовила»: Клаву Коку позвали замуж

Блогер, как и зрители популярного танцевального шоу, были шокированы поступком мужчины. Кто тот будущий, возможно, муж знаменитости?

В жизни Клавы Коки, кажется, грядут большие перемены. На днях знаменитость получила предложение выйти замуж. Во время съемок популярного танцевального шоу, в котором Кока сидит в жюри, мужчина опустился на одно колено и протянул кольцо.

«Ну, к такому меня жизнь не готовила. Сделали предложение в первый раз в жизни! И это не шутка!» — призналась Кока в социальной сети.

Клава Кока получила предложение руки и сердца от блогера Артура Кисловского. Telegram / klavacoca

Приятное событие она сопроводила снимками, как это было. Однако умолчала о своем ответе жениху. Да и лицо мужчины не показала. Но совпадение или нет, за несколько часов до произошедшего блогер Артур Кисловский в социальной сети публиковал фото очень похожее на подаренное Коке кольца со словами, что очень волнуется.

А после отчитался, что впервые сделал предложение, отмечает издание dni.ru. Ни Кока, ни Кисловский какие-либо любовные отношения никогда не подтверждали. Возможно, певица просто скрывала раньше роман, а так решила, наконец, рассекретить отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, собирается ли Клава Кока в ближайшее время становиться мамой.