На грани катастрофы: три знака зодиака, чьи жизни изменятся с 11 по 14 ноября

Полное лунное затмение позади. Однако впереди в некоторых знаках зодиака пройдет квадратура Солнца и Сатурна. Она, по словам астрологов, не проходит бесследно. С 11 по 14 ноября эти три знака зодиака в особенности почувствуют пессимизм, депрессию, состояние отчаяние. Окружающие будут требовать буквально невозможного. Но правильные действия и грамотная тактика помогут минимизировать весь негатив, пишет 7Дней.ru.

Скорпион

Эти представители зодиакального круга с 11 по 14 ноября попадут в собственноручно расставленные сети. По словам астрологов, когда-то Скорпионы хотели вывести кого-либо на чистую воду, устроив провокацию. В эти же дни окружающие усомнятся в вашей искренности и придумают подобную проверку.

Желая противостоять окружающим, Скорпионы совсем утратят энергию и к концу ноября рискуют оказаться в стенах медицинского учреждения. Поэтому не пытайтесь пройти проверку окружающих, игнорируйте замечания и нелепые просьбы.

Водолей

Водолеи, по словам специалистов, чаще всего подвержены негативу. А с 11 по 14 ноября им и вовсе покажется, что они совсем не соответствуют планке окружающих. Обстановка накалится до такой степени, что Водолеи могут захотеть бросить все и уйти. Но не торопитесь, не ищите недостатки в себе. Лучше присмотритесь к своему окружению. Возможно, там собака зарыта. Вместе с тем вспомните о всех своих наградах и успехах. Это несомненно поможет отвлечься от самобичевания и понять — вы не настолько плохи.

Близнецы

С 11 по 14 ноября Близнецов ожидает опустошение, скука и меланхолия. Представители этого знака зодиака погрузятся в прошлое. Ситуация усугубится тогда, когда они наткнутся в социальной сети на успешных одноклассников или однокурсников. Астрологи предупреждают — высок риск, что Близнецы в депрессии побегут скупать книги по личностному росту. Но погодите! Лучше направьте остатки своей энергии на разработку планов. Да и отвлечься не помешает. Не обращайте внимание на осуждение. Оно не имеет никакой адекватной оценки.

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