Ленивая муха сама в паутину залезет: китайский совет дня на пятницу, 11 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 107

Энергии дня не стоят на месте, активно подталкивая к работе и новым свершениям.

Ленивая муха сама в паутину залезет: китайский совет дня на пятницу, 11 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 11 ноября?

В пятницу дела будут очень даже спориться. Как будто энергии разогнались именно к концу недели. Будет получаться все или почти все и этим шансом стоит обязательно воспользоваться.

Совет дня: если вам нужно купить или продать недвижимость, сделайте это в пятницу. Энергии дня максимально благоприятны ко всему, что связано с домом, хозяйством, обустройством быта.

Предостережение дня: не стоит в пятницу лениться и валяться. Поленитесь всего один день, а последствия будете разгребать неделями.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

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