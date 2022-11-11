Выборы в конгресс США решат судьбу Украины в спецоперации

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 129

Замминистра экономики Украины Качка: без поддержки США мы проиграем РФ

Выборы в конгресс США решат судьбу Украины в спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Alex Edelman

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Республиканцы разделились по вопросам помощи Украине, но им важно контролировать расходы страны.

После выборов в Конгресс Украина останется без финансовой поддержки со стороны США, а значит, проиграет России. Об этом сообщает издание The Washington Post. Отмечается, что в Конгрессе разделились мнения в отношении помощи киевскому режиму. Одни представители Республиканской партии предлагают полностью ее прекратить, а другие — сократить экономическую помощь, но при этом сохранить или даже увеличить военную составляющую.

«Без этой финансовой поддержки наши государственные финансы рухнут. А это значит, что это немедленная победа России», — приводятся слова заместителя министра экономики Украины Тараса Качки.

Также о важности поддержки украинской экономической системы Штатами заявила министр экономики Самостийной Юлия Свириденко, отметив, что Киев ценит оказанную помощь.

Украина нуждается в прямой экономической поддержке в размере 38 миллиардов долларов. Только в этом году экономика Украины сократилась на 35%, а налоги покрывают лишь около половины государственного бюджета.

В конце октября республиканец Кевин Маккарти говорил о том, что финансирование Украины может закончиться, когда американская сторона попадет в условия рецессии. Кроме того, уточнялось, республиканцам нужно больше отчетности и контроля за расходами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как конгрессмен из США заблокирует любую помощь Украине.

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