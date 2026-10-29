Патриарх Кирилл назвал ситуацию в Алешках гуманитарной катастрофой

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 37 0

В городе Херсонской области организовали эвакуацию желающих и доставку гуманитарной помощи.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Патриарх Кирилл назвал ситуацию в Алешках гуманитарной катастрофой

В Алешках Херсонской области сложилась тяжелая гуманитарная ситуация: город усеян украинскими минами и взрывными устройствами. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сегодня начинается весьма непростая и очень ответственная операция по организации гуманитарной помощи и эвакуации всех желающих из многострадального города Олешки Херсонской области. Критическая ситуация, сложившаяся там к настоящему моменту, является тяжелой», — сказал он.

По словам патриарха, люди долгое время находились под постоянными обстрелами и сейчас остро нуждаются в самом необходимом. Российские военные обеспечивают безопасность жителей, организуют доставку продуктов и медикаментов, а также приступили к разминированию дорог и гуманитарных коридоров.

Помощь местным жителям оказывают и священнослужители с сотрудниками Патриаршей гуманитарной миссии, которые привозят продуктовые и бытовые наборы. Патриарх Кирилл выразил надежду, что жители Алешек в ближайшее время получат необходимую поддержку, и призвал молиться за участников гуманитарной миссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Кирилл осудил атаку беспилотника ВСУ на Свято-Богоявленский кафедральный собор в Горловке, во время которой пострадали четыре человека, включая священнослужителей и волонтеров.

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