Мощный пожар едва не уничтожил ж/д вокзал аэропорта Кельн

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Туристам пришлось ждать несколько часов, чтобы завершить поездки.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Несколько часов жители Германии и туристы не могли попасть в аэропорт Кельна. На железнодорожной станции, которая примыкает к терминалу, загорелся поезд.

Около 80 человек, которые в тот момент находились в вагонах, экстренно эвакуировали. А вот на тушение самого пожара ушло гораздо больше времени. Все подъездные пути к аэропорту, пока шла борьба с огнем, были перекрыты.

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