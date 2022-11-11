Мощный пожар едва не уничтожил ж/д вокзал аэропорта Кельн

Несколько часов жители Германии и туристы не могли попасть в аэропорт Кельна. На железнодорожной станции, которая примыкает к терминалу, загорелся поезд.

Около 80 человек, которые в тот момент находились в вагонах, экстренно эвакуировали. А вот на тушение самого пожара ушло гораздо больше времени. Все подъездные пути к аэропорту, пока шла борьба с огнем, были перекрыты.