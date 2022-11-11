В школе, где учились дети принца Уильяма, задержали педофила-учителя

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Мужчина признался, что не только совершал насильственные действия над подростками, но и изготавливал непристойные фото.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Puchner; 5-tv.ru

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Учитель элитной школы, в которую ходили дети принца Уильяма, оказался педофилом. 34-летнего мужчину арестовала полиция, и он признался в своих преступлениях.

Подозреваемый рассказал, что не только совершал насильственные действия над несовершеннолетними, но также занимался изготовлением и распространенеим непристойных фотографий.

К счастью, это точно не коснулось маленького принца Джорджа и его сестры Шарлотты. Родители еще в августе решили перевести их в другую школу, а учителя-педофила взяли на работу только в сентябре.

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