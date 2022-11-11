Более 10 человек пострадали в жестком ДТП с КАМАЗом в Крыму

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 84

Обстоятельства произошедшего инцидента в регионе устанавливаются.

Более 10 человек пострадали в жестком ДТП с КАМАЗом в Крыму

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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В Крыму в ДТП с КАМАЗом и иномаркой пострадали, по разным данным, от 14 до 17 человек. Как стало известно 5-tv.ru, произошло лобовое столкновение. Предварительно, 12 человек являются военнослужащими, а еще двое — гражданскими. Авария произошла в Джанкойском районе недалеко от села Орденоносное. Другие подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.

5-tv.ru

Похожее ДТП произошло накануне в Серпухове, КАМАЗ на полной скорости влетел в крыльцо Дома культуры. Грузовик буквально протаранил здание. Кабина самосвала была смята, а вход в учреждение — разрушен. Инцидент обошелся без жертв.

По словам водителя, он собирался снизить скорость перед пешеходным переходом, но тормоза отказали. Чтобы не вылететь на оживленный перекресток, шофер вывернул руль и въехал в крыльцо ДК.

Ранее 5-tv.ru писал о ДТП в Новосибирской области с гибелью двухлетнего ребенка.

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