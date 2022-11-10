КАМАЗ на полной скорости влетел в крыльцо ДК в Серпухове

Грузовик протаранил Дом культуры в подмосковном Серпухове. Появилось видео аварии. Кабина самосвала — смята, вход в здание — разрушен.

В этот момент в ДК шли занятия с детьми, но к счастью обошлось без жертв. Водитель заявил, что собирался сбросить скорость перед пешеходным переходом, но тормоза отказали. Чтобы не вылететь на оживленный перекресток, шофер вывернул руль и въехал в крыльцо ДК.