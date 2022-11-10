КАМАЗ на полной скорости влетел в крыльцо ДК в Серпухове

Эфирная новость 50

У грузовика отказали тормоза, и водитель принял единственное, как оказалось, верное решение — остановить разогнавшийся грузовик о препятствие.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС / Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Грузовик протаранил Дом культуры в подмосковном Серпухове. Появилось видео аварии. Кабина самосвала — смята, вход в здание — разрушен.

В этот момент в ДК шли занятия с детьми, но к счастью обошлось без жертв. Водитель заявил, что собирался сбросить скорость перед пешеходным переходом, но тормоза отказали. Чтобы не вылететь на оживленный перекресток, шофер вывернул руль и въехал в крыльцо ДК.

+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.24
0.18 61.00
-0.24
Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

5:39
«Новое место тусовки»: дочь Порошиной и Куценко слегла в больницу
5:22
«Мир увидел достаточно»: конгрессмен из США заявил, что заблокирует любую помощь Украине
5:00
Деми Мур — 60 лет: в чем секрет неувядающей красоты звезды «Привидения»
4:58
Банковскую систему Украины готовят к масштабному отключению электроэнергии
4:43
Бежавшую из РФ Веру Брежневу уличили в незнании украинского языка
4:25
Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Мирные жители Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах и прилетах дронов
У нее мать богатая: красавец-блогер откровенно о романе с дочкой Славы
"Плясал у нас на Новый год": Ангелина Вовк жестко раскритиковала Владимира Зеленского
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика