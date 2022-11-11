Пентагон не видит вариантов присоединения Украины к НАТО в ближайшее время

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 105

Глава Пентагона Остин не видит Украину в НАТО в краткосрочной перспективе

Пентагон не видит вариантов присоединения Украины к НАТО в ближайшее время

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

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В конце сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что его страна подает заявку на вступление в военно-политический блок в ускоренном порядке. Захотят ли его поддержать?

Глава Пентагона Ллойд Остин не видит вариантов присоединения Украины к НАТО в краткосрочной перспективе. Об этом сообщило издание Politico. Глава оборонного ведомства США признал стремление Незалежной вступить в Североатлантический альянс.

«Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку Украины», — говорится в материале.

В конце сентября украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что его страна подает заявку на вступление в военно-политический блок в ускоренном порядке. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, «проведение такой процедуры сейчас несвоевременно».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление Зеленского, признав неизменную позицию Альянса о праве каждой страны на определение своего пути и о политике «открытых дверей», но подчеркнул, что блок сконцентрирует усилия на оказании помощи киевскому режиму в самозащите. К слову, в Кремле заявляли, что одной из причин начала спецоперации на Украине стала ориентация киевской власти на НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую ошибку совершают американцы.

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