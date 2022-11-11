KFC попала в скандал из-за нацистской рекламы в годовщину Хрустальной ночи

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Руководство сети ресторанов попыталось оправдать случившееся «технической ошибкой».

Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com; 5-tv.ru

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Громкий скандал разгорелся в Германии после новой рекламной акции компании KFC. В день годовщины печально известного еврейского погрома 1938 года — сеть ресторанов быстрого питания устроила рассылку на смартфоны клиентов. И предложила побаловать себя в память о «Хрустальной ночи» хрустящей курочкой с нежнейшим сыром. Реклама вызвала эффект разорвавшейся бомбы.

Соцсети захлестнула волна возмущенных отзывов, выступили с протестом и еврейские организации. Позднее KFC отправила клиентам сообщения с извинениями. В компании назвали неудачную рекламную акцию — технической ошибкой. Напомню, в «Хрустальную ночь» — в результате погромов, устроенных нацистами по всей Германии погибли десятки человек. Более 30 тысяч евреев были арестованы и отправлены в лагеря смерти.

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