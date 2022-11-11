Автомобиль резко сдал назад и вылетел на игровую площадку. Взрослые закрывали малышей своими телами.

Женщина на кроссовере въехала на детскую площадку и сбила двух детей, которые сидели на качелях. Это произошло на Университетской улице в Сургуте. Об этом сообщает издание «Вестник Сургутского региона».

В социальных сетях появилось видео с места происшествиях. На кадрах запечатлено, как автомобиль резко начинает сдавать назад, вылетает на площадку и наезжает на детей. На помощь малышам бежит мужчина, но один из них все же вылетает с качелей на землю. Находившаяся за рулем женщина тоже поспешила на помощь.

Как стало известно 5-tv.ru, дети не пострадали. Их отец, который попытался собой остановить машину, госпитализирован.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Крыму в ДТП с КАМАЗом и иномаркой пострадали по различным данным от 14 до 17 человек. Как стало известно 5-tv.ru, произошло лобовое столкновение. Предварительно, 12 человек являются военнослужащими, а еще двое — гражданскими. Авария произошла в Джанкойском районе недалеко от села Орденоносное. Другие подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.