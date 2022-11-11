Автоледи на полной скорости влетела в детей на качелях в Сургуте — видео (18+)

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 102

Автоледи въехала на детскую площадку и сбила малышей на качелях

Автоледи на полной скорости влетела в детей на качелях в Сургуте — видео (18+)

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

Читайте нас в: Дзен Новости

Автомобиль резко сдал назад и вылетел на игровую площадку. Взрослые закрывали малышей своими телами.

Женщина на кроссовере въехала на детскую площадку и сбила двух детей, которые сидели на качелях. Это произошло на Университетской улице в Сургуте. Об этом сообщает издание «Вестник Сургутского региона».

В социальных сетях появилось видео с места происшествиях. На кадрах запечатлено, как автомобиль резко начинает сдавать назад, вылетает на площадку и наезжает на детей. На помощь малышам бежит мужчина, но один из них все же вылетает с качелей на землю. Находившаяся за рулем женщина тоже поспешила на помощь.

Как стало известно 5-tv.ru, дети не пострадали. Их отец, который попытался собой остановить машину, госпитализирован.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Крыму в ДТП с КАМАЗом и иномаркой пострадали по различным данным от 14 до 17 человек. Как стало известно 5-tv.ru, произошло лобовое столкновение. Предварительно, 12 человек являются военнослужащими, а еще двое — гражданскими. Авария произошла в Джанкойском районе недалеко от села Орденоносное. Другие подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.22
-1.02 61.54
0.54
Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

22:10
«Достигли соглашения»: почему принц Гарри договорился с Меган Маркл о разводе
21:52
В США заподозрили, что украинские власти разворовали финансовую помощь
21:31
Чем опасны боли в теле перед сном — мнение врачей
21:16
Угощайся кто хочет: в Сочи созрел рекордный урожай фейхоа
21:01
Отказались от имени, но не от клиентов: в РФ возвращаются крупные бренды
20:51
Россия запретила въезд в страну 200 гражданам США

Сейчас читают

Момент подрыва Антоновского моста попал на видео — эксклюзивные кадры
Собчак после бегства из РФ заговорила о судьбе родного сына
Умер известный актер Андрей Стоянов
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика