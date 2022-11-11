Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР

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В Кремле отметили, что на повестке было сразу несколько важнейших тем.

Фото, видео: Алексей Никольский / ТАСС; 5-tv.ru

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Россия готова обеспечить страны Африки сельхозпродукцией и удобрениями. Президент Владимир Путин сегодня в этом заверил президента Центрально-Африканской Республики Фостен-Аршанж Туадера. Они пообщались по телефону.

Как сообщили в Кремле, президенты договорились активнее сотрудничать в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор.

Кроме того, Туадеру сообщил, что примет участие в саммите Россия — Африка, который пройдет в Петербурге следующим летом.

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