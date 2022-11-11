Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР

Россия готова обеспечить страны Африки сельхозпродукцией и удобрениями. Президент Владимир Путин сегодня в этом заверил президента Центрально-Африканской Республики Фостен-Аршанж Туадера. Они пообщались по телефону.

Как сообщили в Кремле, президенты договорились активнее сотрудничать в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор.

Кроме того, Туадеру сообщил, что примет участие в саммите Россия — Африка, который пройдет в Петербурге следующим летом.