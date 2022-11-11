Отказались от имени, но не от клиентов: в РФ возвращаются крупные бренды

Эфирная новость 58

В России продолжают развитие международные ритейлеры

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Более 100 зарубежных ритейлеров продолжают работать в российских торговых центрах.

Череда громких уходов иностранных компаний с российского рынка фактически прекратилась. В крупных российских торговых центрах продолжают работать 150 зарубежных ритейлеров, причем большинство — из США.

Такие данные сообщили «Известиям» аналитики, отметив, что также остались итальянские, французские и немецкие фирмы. В основном они поставляют на российский рынок модную одежду. На втором месте — сфера общепита. А затем — бытовая техника и косметика.

Многие зарубежные компании сейчас даже расширяют свой бизнес в России. Речь о марках одежды из Китая и Турции. А турецкий кофе скоро можно будет выпить в фирменных кафе, как и отведать восточный фаст-фуд.

Всего, по данным экспертов, с конца февраля в сфере розничной торговли ограничили свою деятельность в России 180 иностранных компаний. Однако сейчас часть возвращается — уже под новыми именами.

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.22
-1.02 61.54
0.54
Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

22:10
«Достигли соглашения»: почему принц Гарри договорился с Меган Маркл о разводе
21:52
В США заподозрили, что украинские власти разворовали финансовую помощь
21:31
Чем опасны боли в теле перед сном — мнение врачей
21:16
Угощайся кто хочет: в Сочи созрел рекордный урожай фейхоа
21:01
Отказались от имени, но не от клиентов: в РФ возвращаются крупные бренды
20:51
Россия запретила въезд в страну 200 гражданам США

Сейчас читают

Момент подрыва Антоновского моста попал на видео — эксклюзивные кадры
Собчак после бегства из РФ заговорила о судьбе родного сына
Умер известный актер Андрей Стоянов
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика