Продолжит ли США после выборов в конгресс вооружать Украину

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 4 439

Политолог Бредихин: США не прекратят поставки оружия на Украину в 2023 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. Patrick Evenson; ВКонтакте / bredikhinav; 5-tv.ru

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Конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил о намерении голосовать против выделения новой военной помощи Киеву.

США не прекратят поставки оружия и финансирование Украины в контексте конфликта с Россией ни после выборов в конгресс, ни при других переменах и сдвигах сил во властных структурах. Такое мнение с оговоркой, что президенту Джо Байдену не о чем переживать, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru озвучил политолог Антон Бредихин.

На днях конгрессмен-республиканец Пол Госар после победы над противником-демократом заявил, что будет голосовать против выделения новой военной помощи Украине. Есть версия, что администрация Байдена намеренно вкладывала огромные средства в вооружение киевского режима, понимая, что после выборов эта идея будет отменена одерживающими верх соперниками. С таким прогнозом Бредихин не согласен. Даже если демократы проиграют, едва ли в этом вопросе стоит ожидать перемен.

«Ни республиканцы не монолитны, ни демократы. Разрыв внутрипартийный настолько силен, что умеренные республиканцы ближе к умеренным демократам, нежели к своим же однопартийцам более радикальных движений. Что программы по вооружению Украины будут продолжены — это факт», — сказал политолог.

Бредихин полагает, что пока Джо Байден у власти, США не сойдут с пути военной помощи Украине. Администрация президента будет искать способы продвинуть соответствующие решения через конгресс, и они будут одобряться, считает он. Политолог не сомневается, что финансирование киевского режима Белым домом не прекратится в 2023 году.

«Я не говорю, что республиканцы сразу будут все блокировать. Нет, напротив, они будут достигать определенного консенсуса с демократами. Байдену опасаться особо не за что. Он накачивал Украину оружием и продолжит эту политику», — заключил эксперт.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса Штаты и их союзники из НАТО ввели санкции против РФ и открыли каналы поставок вооружения и другой помощи Украине. Объемы этой поддержки исчисляются миллиардами долларов. Официальная Москва не раз подчеркивала, что таким образом Запад только затягивает вооруженный конфликт и повышает риск утечки и попадания оружия в руки террористов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спецоперация России на Украине спровоцировала два сейсмических разлома в мировой политике.

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