The Nation: СВО России на Украине спровоцировала два сейсмических разлома в мировой политике

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 66

«Коллективный Запад» с каждым днем теряет былую мощь. На главном пьедестале — настоящая сверхдержава.

The Nation: СВО России на Украине спровоцировала два сейсмических разлома в мировой политике

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - Cnp

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Тема:
Специальная военная операция России

Россия в ходе специальной военной операции на Украине прорубила два «сейсмических разлома» в отношениях с другими странами. О проблемах с международными связями рассказало издание The Nation.

Журналист Джит Хир подчеркнул, что Россия спровоцировала не только свое отделение от всего мира, но и запустила обособление Запада.

«Первый — это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно вооружают Украину. Второй — более тонкий, но не менее реальный. Это ширящийся раскол между Западом и остальным миром», — написал Хир в статье.

По словам журналиста, Соединенные Штаты повели себя высокомерно по отношению к странам глобального Юга. Запад позволил себе сделать проблему Украины первостепенной и преподнести ее как вопрос жизни и смерти.

Хир также написал, что многие страны имеют свою точку зрения по вопросу Украины, однако оказываются под давлением США. Они неохотно принимают западное представление о российской агрессии, и считают его непозволительным нарушением международного права.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что президента Украины Владимира Зеленского закидали камнями в Twitter из-за вранья про переговоры с Россией.

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Специальная военная операция России
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