Звезда «Дома-2» Феофилактова призналась, как относится к общению сына к пассией экс-супруга

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 139

Звезда Дома-2 Феофелактова не ревнует сына к новой избраннице бывшего мужа Гусева

Звезда «Дома-2» Феофилактова призналась, как относится к общению сына к пассией экс-супруга

Фото: Instagram* / evgeniyafeofilaktova

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» в прошлом году грозилась лишить Антона Гусева родительских прав после того как он посадил за руль их общего ребенка.

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова заявила, что не ревнует девятилетнего сына Даниэля к новой избраннице его отца Антона Гусева. Несмотря на скандальное расставание и многолетние споры — то по поводу алиментов, то относительно воспитания ребенка — она не препятствует общению мальчика с папой даже в компании спутницы. Отвечая на вопросы подписчиков, селебрити отметила, что доверяет этой женщине, так как она тоже мама.

«Во-первых, я отпускаю сына не к „новой девушке отца“, а к отцу. И это бывает нечасто. Во-вторых, она кажется вполне дружелюбной и адекватной. И, конечно, я своего сына не ревную. Наша связь и любовь мамы и сына слишком велики. Наоборот, я радуюсь всегда, если моего ребенка окружают дружелюбные люди», — написала Феофилактова в личном блоге.

Экс-участница скандального реалити-шоу бурно расставалась с мужем. После развода еще долго не утихали споры со взаимными оскорблениями. Евгения называла бывшего «псиной» и другими ласковыми, так как не могла добиться помощи — он не перечислял алименты на ребенка. Год назад знаменитость грозилась лишить Гусева родительских прав: он посадил Даниэля за руль и имел неосторожность опубликовать видео. Кроме того, Феофилактова была уверена, что еще в браке благоверный (не совсем) изменял ей с коллегой по телестройке Викторией Романец.

Мужчина связь на стороне отрицал, хотя писал однажды в своем блоге, что влюбился на годовщине собственной свадьбы в подружку супруги. Опять, вероятно, забыл, что посты могут читать другие люди. Романец стала позже второй бывшей женой Гусева. На каждую жену примерно по пять лет потратил ловелас. От последней он ушел к очередной даме сердца, но разборки длились недолго, Виктория простила и забыла обиду.

Ранее, писал 5-tv.ru, Антон Гусев честно рассказал, как общается с бывшими женами.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+8° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.22
-1.02 61.54
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

9:42
«Культурный обмен»: почему Валерия вместо России будет выступать в Узбекистане
9:19
«Неблагодарная»: за что Киркоров обрушился с критикой на Наргиз Закирову
9:01
Тайна завещания: кому оставил в наследство хиты «Ласкового мая» Сергей Кузнецов
8:43
Появилось новое видео момента подрыва Антоновского моста
8:41
Дмитриенко резко опроверг роман с Валиевой: «Не нахожусь в отношениях»
8:24
Русские мерещатся везде: СБУ проводят массовые проверки в Николаеве

Сейчас читают

Появилось новое видео момента подрыва Антоновского моста
Пригожин заступился за вернувшегося в Россию Меладзе: «Оставьте в покое людей!»
Политолог назвал третий «сейсмический разлом», который может привести к мировой войне
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика