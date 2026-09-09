В честь прабабушки: мать Водяновой — о необычном имени для новорожденной внучки
Шестой ребенок в семье супермодели появился на свет 2 сентября.
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images
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Мать Натальи Водяновой удивилась необычному имени новорожденной внучки
Тройное имя, которое российская супермодель Наталья Водянова выбрала для своего новорожденного ребенка, удивило маму звезды Ларису Кусакину. Об этом она рассказала в интервью изданию Woman.ru.
Наталья родила дочь в одной из парижских клиник 2 сентября. Женщина решила назвать малышку сразу тройным именем — Анна Наталья Лариса Арно. При этом одно из имен девочке дали в честь бабушки и прабабушки по материнской линии.
Кусакина отметила, что Водянова определилась с именем для дочери еще до рождения, поэтому она не стала узнавать у Натальи причины выбора имени такого имени.
«Считаю, что неправильно уточнять, раз родители решили», — сказала она, отметив, что Водяновой очень нравятся русские имена.
Сама мать находится рядом с Натальей с конца августа — она прилетела во Францию, чтобы помочь дочери с беременностью. Лариса добавила, что Водянову вместе с ребенком уже выписали из роддома.
Для Водяновой это шестой ребенок. В браке с французским бизнесменом Антуаном Арно у нее родились сыновей Романа и Максима. От предыдущего союза с предпринимателем из Великобритании Джастином Тревором Беркли Портманом у модели трое детей — сыновья Лукас и Александр, а также дочь Нева.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в семье актера Станислава Бондаренко на свет появилась дочь.
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