Олейников терпел страшные боли от рака ради съемок в «Городке»

Звезда известной программы много курил. Возможности заниматься здоровьем попросту не было.

Артиста Ильи Олейникова не стало 11 ноября 2012 года. Несмотря на последнюю стадию онкологии, Илья Львович продолжал работать, не покладая рук. У знаменитости был рак легких с метастазами. Постоянное недомогание началось в середине нулевых. Тогда его лечили от нервов и стресса из-за провала одной из постановок спустя два года после премьеры. Позже мужчина стал жаловаться на кашель, но списывал все на злоупотребление табаком. Регулярные съемки мешали ему заниматься здоровьем, пишут источники.

Только когда у юмориста начал пропадать голос он обратился к фониатрам, а на завершающей стадии обследования сделал томографию легких. Однако болезнь не сломала Илью Львовича, звезда экрана не бросил работу и не впал в уныние, тем более, что у него был крепкий иммунитет. Супруга Олейникова надеялась, что это поможет, пишет StarHit.ru.

«Да, муж много курил. Пытался бросить только по молодости, но снова взялся за сигарету. Когда выявили онкологию, ему уже было противопоказано бросать. Врачи разрешили не больше пяти сигарет в день, чему он очень обрадовался», — вспоминала женщина.

Поскольку опухоль была неоперабельной, медики рекомендовали пройти курс химиотерапии. Не помогло и экспериментальное лечение стволовыми клетками.

К слову, сегодня рак легких можно выявить по нескольким признакам. Их в беседе с URA.RU назвал онколог Андрей Пылев. По его словам, в перечень входят: потеря веса, слабость, расстройство аппетита и апатия, но они неспецифичные и могут быть при других опухолях.

«Что касается специфических, то при центральной локализации опухоли это кашель с мокротой и с примесью крови, одышка, причем она может принимать сильные формы даже в покое», — пояснил врач.

Он добавил, что скрининговать легкие нужно только курильщикам со стажем курения более 15 лет. При нахождении опухоли в корне легкого симптоматика быстро дает о себе знать, а значит, стадия может быть незапущенной. Если же она на периферии, то способна не проявляться долгое время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого из артистов России сгубила опухоль.