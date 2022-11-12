Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 113

Людей просят пройти в укрытия и оставаться там до стабилизации ситуации.

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Украинские СМИ массово сообщают об объявленной воздушной тревоге во всех регионах Украины. Эти данные подтверждает и онлайн карта Минцифры Незалежной.

«Сообщают о взлете самолетов из Белоруссии», — пишет «Страна.ua».

За последние сутки сигналы тревоги в государстве звучат ни единожды. Почти одновременно это произошло несколько часов назад в Днепропетровской и Харьковской областях. Людей просят пройти в укрытия и оставаться там до стабилизации обстановки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили более 85 наемников на южно-донецком направлении.

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