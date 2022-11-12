Минобороны РФ: более 85 наемников уничтожены на южно-донецком направлении

Российские войска продолжают вести бой с украинскими националистами. В ходе выполнения очередного задания было ликвидировано более 85 иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южно-донецком направлении подразделения иностранных наемников контратаками в направлении населенных пунктов Степное, Владимировка и Павловка Донецкой народной республики пытались остановить продвижение российских войск», — пояснил Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры передвижения военной техники НАТО.