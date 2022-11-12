Дался тяжким трудом: Волочкова ответила критикам своего знаменитого шпагата

Эпатажная знаменитость встретилась с поклонниками и ответила на их вопросы.

Балерина Анастасия Волочкова уверена, что за фирменный шпагат ее критикуют те, кто мало знаком с ее биографией. Об этом звезда заявила на встрече с фанатами в Екатеринбурге.

«Докапываются до шпагата Волочковой те, кто хотят эпатажа и хайпа и считают, что это единственное мое достижение. Да могу [сделать шпагат] в любом месте и при любых обстоятельствах, но я танцевала все балеты, которые существуют в мире классического искусства. И я считаю это своим достижением. Я стала первой балериной, которая создала сольный проект, а только потом появились последователи», — цитирует Волочкову URA.RU.

Скандальная танцовщица подчеркнула, что умение выполнять шпагат далось ей тяжким трудом. Она работала над ним в балетном училище и дополнительно восемь лет с педагогом.

На встрече с поклонниками Волочкова сфотографировалась со всеми желающими и раздала автографы. Один из них она оставила на пуантах для женщины, дочь которой занимается балетом. В свою очередь фанаты преподнесли балерине кусочек торта — его вынесла маленькая девочка. В Екатеринбурге Волочкова участвует в качестве модели на местной Неделе моды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анастасия Волочкова прошлась по подиуму на эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова.