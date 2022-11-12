Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября

|
Ксения Шахова
Ксения Шахова Ксения Шахова Астролог, психолог Вконтакте Эксклюзив 38

Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели для всех знаков зодиака. Так или иначе большинство из них ожидает успех в какой-либо сфере деятельности.

Фото, видео: 5-tv.ru

На этой неделе Меркурий и Венера меняют свой зодиакальный сектор, переходя из Скорпиона в созвездие Стрельца. Меняется подход к информации и красоте. Пассивность сменяется активностью и яркому проявлению эмоций, получается чувствовать мысли других людей.

Также раскрываются литературные, музыкальные, художественные способности, усиливается желание работать с голосом, быть мелодичнее, правильно говорить. Это лучший период года для изучения иностранных языков, обращению к философии, религиоведению, праву. Гармоничный аспект Юпитера с Солнцем подбадривает и не дает погрязнуть в негативном состоянии.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака конкретно, 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

Гороскоп на ноябрь 2022 года для всех знаков зодиака

Овен — гороскоп на неделю

Овны, не удивляйтесь получению финансовой помощи из неожиданных источников, но важно помнить мудрое изречение: «деньги любят тишину». За счет усиления интуиции вы легко найдете дополнительные возможности обогащения, в том числе духовного.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, соберитесь с друзьями и устройте вечер воспоминаний. Сейчас легко устанавливаются контакты как в дружбе, так в любви. Построение совместных планов с деловыми партнерами или супругом выведет их к реализации. А количество знакомых может расширяться. При этом вы на интуитивном уровне очень хорошо понимаете других и способны оказать им помощь и поддержку.

Близнецы — гороскоп на неделю

У близнецов на этой неделе ожидается успех в профессиональных и карьерных устремлениях. Вас может ждать повышение в должности или выгодное трудоустройство. Это благоприятное время для запуска проектов по организации собственного дела. Вы авторитетны, уважаемы и востребованы в своей деятельности.

Достать чернил и плакать. Китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября

Рак — гороскоп на неделю

Раки, примите участие в международном спортивном или научном мероприятии, и гребень волны успеха и популярности поднимет вас над серыми буднями. Повышение творческого потенциала и экспертности в профессии приведет к расширению жизненных возможностей.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, не отказывайте себе в приобретениях, в том числе недвижимости или начните строительство собственного дома. Добрые планеты Солнце и Юпитер награждают вас благоприятными возможностями к расширению своей территории и улучшению условий жизни.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, вы прекрасные переговорщики, искусные дипломаты и просто приятные собеседники. Общение с близкими, родственниками, приятелями и соседями настраивают вас на этой неделе на позитивный лад. Это благоприятный период для консультаций, расширения клиентской базы и заключения договоров и соглашений.

Алкоголизм, брачный договор и хандра: что ждет нас в ноябре по мнению таролога

Весы — гороскоп на неделю

У Весов — выгода на основном месте работы и возможность дополнительного заработка. Эта неделя благоприятна для дел, связанных с ремонтом, решением бюрократических вопросов и получением дополнительных практических навыков.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, впустите в свою жизнь романтику и ощущение праздника. Позвольте себе стать немного легкомысленным, увлеченным, влюбленным. Участие в развлекательных мероприятиях и публичных выступлениях принесут желаемый успех, признание и даже овации аудитории.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов любая публичная деятельность приносит успех, а на этой неделе — признание со стороны тех, кто до этого недооценивал ваши возможности. Вам легко завоевать внимание публики, проявить свой многогранный талант. Держитесь с королевским достоинством и благородством. Это неделя благоприятна для физической активности, общения с детьми и многих дел, которые вы когда-либо откладывали.

Рунический гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября для всех знаков зодиака

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, присущие вам способности к концентрации сознания используйте для решения сложных жизненных ситуаций. Обостряется интуитивность. На этой неделе повышается склонность к умственным занятиям, дружелюбие, свободомыслие, но все это идет только на пользу вам и тем людям, которые рядом с вами берут у вас пример и учатся чему-то важному.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи на этой неделе могут рассчитывать на стабилизацию материального положения, повышение в должности, статусе, а также рост авторитета. Дополнительный навык, полученный в это время, привнесет ощутимый вклад в ваш бюджет.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, большой благодетель Юпитер находится в вашем знаке и открывает для вас богатые возможности и перспективы к расширению существующих границ до космических масштабов. На этой неделе усиливается интерес к изучению философии, духовных знаний, вопросов туризма. Изучение юриспруденции и даже поиск смысла жизни также увенчается успехом.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков зодиака.

+11° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
60.22
-1.02 61.54
0.54
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября

Последние новости

21:28
Калашникова ждет Панина в Испании: проблема серьезная
21:14
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября
21:03
Раскрыты подробности разговора Путина с главой Ирана Раиси
20:47
Опять: Захарова высмеяла Байдена, перепутавшего Камбоджу с Колумбией
20:29
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра
20:16
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

Сейчас читают

Вдова Мамонова впервые за долгое время вышла на связь: «Все время у него бываю»
Бомба замедленного действия: опасна ли болезнь косуль для человека?
В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине: кто первый?
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика