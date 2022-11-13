Наркосеть на вражеской территории под контролем спецслужб — этот прием придумали не вчера и не в Киеве, а в Вашингтоне и давным-давно.

Президент Зеленский объявил о сборе средств на армию морских ударных дронов. Впервые он официально признал ответственность ВСУ за атаку таким оружием на Севастополь, и показал, как выглядят сами аппараты. Чего он не сказал, так, то, что прототипы этих челноков смерти: британская разработка, а к подготовке диверсии причастна британская разведка.

Американское издание The Grayzone опубликовало перехваченную переписку некоего Криса Доннелли, это бывший старший сотрудник разведки британской армии и высокопоставленный советник НАТО. Из документов следует, что он вместе с другими такими же «отставниками-разведчиками» из частной компании предлагал план атаки на Крымский мост с применением аммиачной селитры, которая и была использована для теракта. А также он предложил натренировать группу высококлассных диверсантов для действий в глубоком тылу: законспирировано.

Единственным препятствием для работы этой группы стало финансирование: один диверсант «стоит» примерно 600 000 долларов в год. И, понятно, что на такую работу нельзя пустить деньги обычных налогоплательщиков. Но есть же необычные, те которые не ходят в налоговую. И в этом свете очень показателен скандал, который сейчас разгорается на Украине.

Там, некий Михаил Майман, командир отряда киевской терробороны имени Михаила Архангела, начал «сливать» одного из спонсоров его подразделения, Егора Левченко. Левченко, не кто иной, как основатель наркосиндиката «Химпром». Майман сам был наркозависимым, приторговывал, а тут вроде как одумался и начал бороться за правду. Левченко при этом не отрицает свою спонсорскую помощь для подразделений ВСУ, но настаивает, что он честный бизнесмен. Более правдоподобная версия, что в гражданское поле вышел передел потоков наркобизнеса.

Откуда «ноги растут»

Наркосеть на вражеской территории под контролем спецслужб — этот прием придумали не вчера и не в Киеве, а в Вашингтоне и давным-давно, еще на заре «холодной войны».

Одной из первых операций ЦРУ на этом направлении стала поддержка наркокартелей во Франции. Эти банды с помощью из-за океана после Второй Мировой войны установили контроль над крупнейшим портом страны Марселем, и с одной стороны помогли бороться с коммунистами, с другой — организовывать бунты против неудобного генерала де Голля.

И это еще не все

Дальше фокус американских интересов метнулся в Юго-Восточную Азию, и что мы видим? В 60-70-е рассвет «золотого треугольника», и промышленное производство героина, деньги от которого шли на войну в Лаосе, Вьетнаме и Китае против, опять же, коммунистов.

Снова меняется сфера американских интересов, и вот уже наркотрафик расцветает в Южной Америке: для подрыва социалистических режимов ЦРУ финансирует отряды «контрас», а один из удачливых агентов, Мануэль Норьега, стал фактически правителем Панамы, да так осмелел, что его пришлось скидывать американскими же штыками. Кстати, это было 7ое вторжение США в страну.

Наконец, под занавес Холодной войны, против Советских войск в Афганистане ЦРУ поддержали моджахедов, которые зарабатывали деньги опять же производством опиума. Когда уже сами США оккупировали эту горную страну, плантации опиумного мака выросли за время их пребывания в 100 раз, а груз возили военными самолетами.

Но у этой дружбы с наркосиндикатами есть и обратная сторона: США сами являются крупнейшими потребителями наркотиков в мире, а также пионерами по легализации одурманивающих веществ.