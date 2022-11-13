«Она не пришла»: бедствующая сестра Кадышевой пожаловалась на ее безразличие

Родственница звезды рассказала, что лишь однажды попросила помочь внуку, но Кадышева не явилась на встречу.

Родственница Надежды Кадышевой пожаловалась на безразличие народной артистки России. Женщина по имени Светлана дала откровенное интервью на одном из телеканалов и пожаловалась на горькую судьбу.

Она приходится певице троюродной сестрой. Они вместе жили в крохотном поселке в Поволжье. Потом Надежда Кадышева уехала в столицу и построила успешную карьеру. Светлана осталась в Поволжье.

Женщина рассказала, что она потеряла мужа, дети разъехались и не навещают ее, а пенсии в 15 тысяч рублей едва хватает на пропитание. Звезда родственнице не помогает и никогда не выходила на связь.

По словам Светланы, однажды она вместе с внуком приехала в Москву и попросила сестру о встрече, чтобы та поспособствовала карьере мальчика. Но певица на встречу не явилась.

«Мы ездили с внуком в Москву. Хотели поговорить. Про него, конечно же. Он и песни сочиняет, голос красивый. С Надей… Она не пришла. Могла бы хоть слово сказать. Мы же родственники», — приводит слова женщины 7Дней.ru.

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