«Нога опухла, кровь»: Киркоров получил серьезную травму и почти обездвижен

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 1 526

МК: Король российской эстрады Филипп Киркоров получил серьезную травму ноги

«Нога опухла, кровь»: Киркоров получил серьезную травму и почти обездвижен

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС Киркоров

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Каждый шаг приносит артисту мучительную боль.

Филипп Киркоров получил серьезную травму ноги и с трудом передвигается. Об этом «МК» рассказала продюсер Яна Рудковская.

Накануне король российской эстрады выступил на юбилейном ледовом шоу Евгения Плющенко. Как оказалось, выход на сцену дался Киркорову с трудом — под ботинками его нога в гипсе и ужасно болит.

По словам Яны Рудковской, перед шоу Филипп Киркоров прислал ей видео, на котором показал окровавленный палец в гипсе и заявил, что у него «практически» перелом.

«У Филиппа проблема с пальцем. Он вчера прислал видео, как ему накладывают гипс на большой палец. Нога опухла, кровь течет… Он нам сказал: «Ребята, у меня практически сломан палец», — рассказала Яна Рудковская.

Она добавила, что спросила у артиста, сможет ли он появиться на концерте, на что тот заверил, что «и на одной ноге прискачет».

«И свое обещание сдержал! Великий артист!» — заявила Рудковская.

Сам Филипп Киркоров ни на концерте, ни в социальных сетях проблемы с ногой никак не комментировал.

Ранее 5-tv.ru приводил признание Филиппа Киркоров в том, что из-за серьезного недуга его сердце может остановиться в любую секунду.

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