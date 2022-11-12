«Сердце может остановиться»: Киркоров пережил операцию, но рвется на сцену

Знаменитость последние 20 лет страдал из-за серьезного заболевания, но не мог решиться на операцию.

Заболевание сердца стало серьезно угрожать здоровью отца Филиппа Киркорова. Однако королю российской эстрады удалось уговорить 90-летнего Бедроса Киркорова на сложную операцию, которую тот откладывал долгие годы из-за страха.

Киркоров-старший рассказал, что ему установили кардиостимулятор, в котором тот нуждался последние 20 лет.

«У меня мерцательная аритмия. Когда начинается приступ, не знаешь просто, как себя вести. Пульс резко понижается: сердце может остановиться! У меня в критические моменты пульс опускался до тридцати ударов в минуту», — признался отец певца.

Филипп Киркоров начал бить тревогу, когда узнал о состоянии отца. По его словам, медлить с операцией было просто опасно.

«Мне установили кардио-стимулятор без наркоза — только анестезию сделали местную. Я совершенно не почувствовал никакой боли. Только щелчок небольшой, когда аппарат установили», — рассказал 90-лений мужчина.

Отец Киркорова, добавил, что до операции каждый шаг давался ему тяжело, но после врачебного вмешательства он почувствовал моментальное облегчение. Артист уже планирует выйти на сцену, ведь в честь его юбилея будет организован концерт в Кремле, пишет Prozvezd.

«Буду петь я. А еще — молодежь, мои ученики. Изъявили желание выступить и певцы из Италии, Болгарии, Франции <… >Я хочу показать голоса, которые на телевидении редко бывают. Будут и популярные артисты: Анита Цой, Зара, Алсу, Лещенко, Шаврина», — поделился планами пожилой исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог назвала заболевание Киркорова, из-за которого он ведет себя агрессивно.