Видео: в якутской кальянной полицейский устроил драку и умер от удушья

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 77

В Якутии подполковник полиции устроил драку в кафе-кальянной и скончался от удушья

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; 5-tv.ru

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По словам очевидцев, офицер перебрал с напитками и пытался разжечь конфликт с каждым посетителем.

В Якутии произошла загадочная гибель полицейского в местной кальянной. Правоохранитель после драки задохнулся при задержании.

По информации 5-tv.ru уроженец немецкого Веймара и подполковник полиции в свободное от службы время пришел отдохнуть в кафе-кальянную.

Очевидцы утверждают, что мужчина якобы был сильно пьян и «нарывался» на конфликт с другими посетителями. Спустя некоторое время ссоры были улажены, а разбушевавшийся посетитель успокоился.

Однако на место уже прибыли сотрудники частного охранного подразделения. Когда мужчина захотел выйти из кафе, путь был прегражден парой охранников. Они распылили в лицо мужчины струю газового баллончика и повалили его на пол.

На видео, полученном 5-tv.ru можно заметить, что подполковник не сопротивлялся. Возможно, он мгновенно потерял сознание.

На текущий момент известно, что он, предварительно, задохнулся и скончался на месте происшествия. Два охранника задержаны. Детали произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге спасатели извлекли из канализационной трубы полуголого мужчину.

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