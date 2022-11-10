Побег из Петербурга: спасатели извлекли из канализационной трубы полуголого мужчину

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 130

В Санкт-Петербурге полуголый мужчина забрался в канализационную трубу и застрял

Фото, видео: Кадр из к/ф «Побег из Шоушенка», реж. Фрэнк Дарабонт, 1994 г.; 5-tv.ru

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Причины столь неординарного поступка остаются неизвестны.

Полуобнаженного мужчину извлеки из канализационной трубы неподалеку от петербургского аэропорта Пулково.

Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек разделся и проник в канализацию через люк неподалеку от места происшествия.

Мужчина сам решился на авантюру, но истинная причина попытки повторить финал фильма «Побег из Шоушенка» так и остается загадкой. В какой-то момент молодой человек застрял намертво и очевидцам пришлось вызывать МЧС.

Судя по имеющимся у 5-tv.ru фотографиям, диаметр трубы составлял всего 32 сантиметра. Гибкость и ловкость молодого человека вызывают удивление, но не сообразительность, ведь подобный эксперимент мог закончиться очень печально, если бы МЧС не подоспели вовремя.

Спасатели извлекали несчастного несколько часов. Для этого понадобилось демонтировать трубу и использовать экскаватор.

МЧС и коммунальные службы пока официально не прокомментировали произошедшее. Также пока не сообщается о состоянии экстремала. Вероятно, его дальнейшую судьбу будут решать правоохранительные органы, так как хулиганская выходка потратила время и силы спасателей, а также на время заблокировала работу канализационного стока.

Ранее 5-tv.ru показывал, как в московском метро попались двое зацеперов.

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