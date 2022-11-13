Российские войска пресекли атаки ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны РФ: российские войска пресекли атаки ВСУ на краснолиманском направлении
Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
В результате ликвидировано около 200 украинских националистов, а также уничтожена боевая техника.
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) пресекли нападения украинских националистов на краснолиманском направлении. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались осуществить атаку четырьмя ротными группами в районах населенных пунктов Макеева, Червонопоповка, Площанка и Сватово Луганской народной республики (ЛНР).
«На краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск пресечены атаки четырех ротных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики», — доложил Игорь Конашенков.
В результате ударов российской армии ликвидировано около 200 украинских боевиков. Также были уничтожены: один танк, пять автомобилей и шесть боевых бронированных машин.
Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики украинские националисты попытались усилить силы нападения привлечением иностранных боевиков. Но и эта попытка атаки была пресечена российскими военными.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская армия полностью освободила поселок Майорск.
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