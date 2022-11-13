«Я замужем за Россией»: Лолита высказалась об отношении к Владимиру Зеленскому

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 5 462

Певица Лолита Милявская сообщила о своем замужестве с Россией с 1987 года

«Я замужем за Россией»: Лолита высказалась об отношении к Владимиру Зеленскому

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитая певица тайно вывезла свою семью из Украины и готова разделять горести и радости с государством, в котором живет.

Певица Лолита Милявская рассказала, что «заключила брак» с Россией в 1987 году. Она призналась в любви стране и высказалась об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому в эфире одного из федеральных каналов.

Украинская артистка отметила, что уже давно сделала выбор в пользу России. Она готова разделять все горести и радости с государством, в котором живет.

«Мне хорошо в своей стране. Я с ней буду разделять абсолютно все, потому что я за ней замужем. Уж так получилось, что с 1987 года автоматически я замужем за Россией», — объяснила Лолита.

Певица рассказала, что была влюблена в Зеленского, когда он был актером, однако его решение стать политиком оттолкнуло Милявскую. Певица считает, что представителям шоу-бизнеса не стоит лезть в управление страной.

Исполнительница хита «На Титанике» ранее поддержала Специальную военную операцию России по защите Донбасса. После этого власти Украины запретили Лолите появляться на родине. Певице пришлось просить помощи у поклонников и тайно вывозить семью из Незалежной. Теперь родственники Милявской живут в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лолита относится к российским артистам, которые покинули страну.

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