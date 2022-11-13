Губа не треснет? Эксперты рассказали об опасных уколах красоты Светланы Лободы

Знаменитая певица отрицает любые вмешательства во внешность, однако пластические хирурги не верят ей.

Эксперты пригрозили певице Светлане Лободе серьезными проблемами, если она не перестанет увеличивать губы. Пластические хирурги Надежда Петраш и Александр Вдовин объяснили изданию Starhit, чем могут быть опасны уколы красоты.

Лобода уверяет, что не прибегала к серьезным изменениям внешности. По словам певицы, она увлекается массажами, которые поддерживают ее натуральную красоту. Однако невозможно не заметить, что ростом популярности 40-летней артистки увеличивались и ее губы.

«Я не прикасалась ни к чему! Много лет назад я упала в стекло, и от этого у меня на носу появилась горбинка. Если бы я была рисковая, я бы пошла и прооперировалась. Но я боюсь, боюсь потерять индивидуальность», — подчеркивала певица в одном из недавних интервью.

Лобода рассказала, что массажистка была удивлена ее скулами, которые оказались настоящими. Однако специалисты не верят словам артистки.

«Процедура увеличения губ производится препаратами на основе гиалуроновой кислоты. Обычно достаточно одного миллилитра. Все, что вкалывается больше — однозначно, перебор», — отметила Петраш.

По словам пластического хирурга, злоупотребление может привести к ускорению процесса старения, потому что заколотые губы будут опускать лицо под своей тяжестью.

Александр Вдовин также отметил, что Лобода увлекается увеличением губ. Однако он увидел в ее действиях не только эстетический подтекст, но и практический. По словам хирурга губы компенсируют большой нос певицы.

Эксперты в один голос предостерегают Светлану Лободу. Если она не перестанет раздувать себе губы препаратами, у нее может развиться фиброз тканей.

«Он будет вызывать неровности, которые можно маскировать с помощью новых инъекций, что будет приводить к еще большему увеличению губ… В конечном итоге, придется делать операцию», — объяснил Вдовин.

Специалист советует певице решить проблему ринопластикой, которая относится к омолаживающим вмешательствам. По его словам, если поднять кончик носа, необходимость к коррекциях губ пропадет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода планирует и дальше зарабатывать песнями на русском языке.