«Клетки-убийцы»: Российские ученые начали испытания вакцины от рака

На процедуры добровольцы приезжают со всей страны. Уколы показали свою эффективность в 40% случаев.

В России изобрели препарат, который может стать настоящим прорывом в науке. Ученые из Петербурга начали испытывать вакцину от рака. О передовых методах лечения, которые дают надежду тысячам рассказал Леонид Рыжиков.

Владимир Федорович — один из первых пациентов, кто на себе решился испытать новый препарат, который может стать прорывным в лечении онокозаболеваний. С опухолью мужчина борется уже несколько лет. Перепробовал все традиционные схемы лечения, перенес несколько операций, но болезнь прогрессировала. Теперь вся надежда на такие уколы. Прививку от рака разработали петербургские ученые. Из побочных эффектов — только зуд и повышение температуры.

Это клетки-тренеры. Больше тысячи образцов. Ткани, пораженные практически всеми известными видами рака, хранятся при температуре ниже минус 130 градусов. С их помощью будут закалять иммунитет онкобольных.

«Эти клетки способны обучать клетки иммунной системы, клетки-убийцы их еще называют, которые и распознают в начале, а потом убивают опухоль в организме пациента», — сообщила старший научный сотрудник научного отдела Онкоиммунологии НМИЦ им. Н. Н. Петрова Татьяна Нехаева.

Вакцина от рака пока в стадии клинических испытаний. Ее получают восемьсот пациентов. Не только из Петербурга: на процедуры добровольцы приезжают со всей страны. Уколы показали свою эффективность в 40% случаев. Для тех, кто уже потерял веру в полное выздоровление, это обнадеживающий результат.

«Купить в аптеке такую вакцину, конечно же, будет нельзя. Препарат индивидуальный, его изготавливают для каждого конкретного пациента. И главный компонент — это кровь самого онкобольного, клетки которой здесь, в лабораторных условиях, обучают бороться с опухолями», — рассказал корреспондент Леонид Рыжиков.

Подготовка вакцины занимает десять дней, а дальше субстанцию вводят пациенту. Настроенные на борьбу с раком собственные иммунные клетки человека мигрируют в ближайшие к месту укола лимфатические узлы. Там они встречают лимфоциты, передают им все полученные в лаборатории сведения о злейших врагах организма, и уже оттуда, по кровеносной системе, разносятся к другим органам. Под микроскопом при многократном ускорении видно, как продолговатые клетки-лекари атакуют злокачественные очаги.

«Мы видим, работают они или нет по тому, насколько введенная вакцина на следующий день, через день насколько она дает реакцию. Мы по кожным реакциям видим. Это как реакция манту», — сообщила заведующая научным отделом Онкоиммунологии НМИЦ им. Н. Н. Петрова Ирина Балдуева.

Тамара Ипатова — прошла уже половину трехлетнего курса вакцинации от опухоли. Рак ей поставили еще весной 2021-го. Тогда врачи назначили операцию, но предупредили: меланома может быстро дать метастазы по всему телу даже после того, как очаг ликвидируют. Тамара Михайловна считает, что именно прививки уберегли ее от рецидива.

«КТ делала, УЗИ лимфатических узлов, сдавала кровь, и врач смотрела. Никаких осложнений, никаких ухудшений не было», — рассказала Тамара Ипатова.

Прививка от рака, если она пройдет все стадии испытаний и получит повсеместное применение, все равно не станет чудодейственной таблеткой. Зато позволит врачам не допускать развития новых очагов и держать заболевание под контролем.